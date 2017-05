Tampa/Florida. Das Ganze ereignete sich nachts in der Nähe von Tampa, als der 27-Jährige auf dem Highway 674 auf seiner Suzuki unterwegs war. Plötzlich sah er das Tier vor sich und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Während die Ärzte Nelson retten konnten, verstarb der Alligator einen Tag später in einer Tierklinik, nachdem ihn auf den Fang von Reptilien spezialisierte Polizisten am Unfallort notversorgt hatten. Zuletzt hatte es in Südflorida am Dienstag einen Zusammenstoß zwischen Mensch und Alligator gegeben. Dabei hatte sich die Rechtsanwältin Jennifer Rosinski mit ihrem Wagen mehrfach überschlagen. Sie verletzte sich bei dem Unfall lediglich leicht.

Nach Angaben von Experten ist gerade Paarungszeit für Alligatoren. Deswegen seien offenbar ungewöhnlich viele Männchen in der Nacht unterwegs.

Von Dirk Sinderman/RND