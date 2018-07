Los Angeles

Nach einem mutmaßlichen Drogenvorfall hat US-Sängerin Demi Lovato (25) nach Veranstalterangaben vom Donnerstag ein Konzert in Kanada abgesagt. Grammy-Preisträger Jason Mraz (41), der am Sonntag mit Lovato bei dem Benefizkonzert in Echo Beach auftreten sollte, twitterte: „Ich entschuldige mich aufrichtig bei meinen Fans und den Anhängern von Demi Lovato. Wir wünschen ihr gute Gesundheit und Erholung.“

Die Sängerin („Sober“) war am Dienstag in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden. Sie soll Medienberichten zufolge eine Überdosis einer unbekannten Substanz genommen haben. „Demi ist wach und mit ihrer Familie zusammen, die sich bei allen für die Liebe, die Gebete und die Unterstützung bedankt“, hieß es im Statement ihres Managements.

Justin Bieber: „Das ist eine schlimme Sache“

Lovato hatte in der Vergangenheit offen über Drogenabhängigkeit und psychische Probleme geredet. Popstar Justin Bieber (24) sagte einem Reporter zu dem Vorfall: „Ich dachte, sie sei von den Drogen runter. Das ist eine schlimme Sache.“ Er bete für sie und ihre Familie.

Laut einem Bericht von „Radar Online“ will sich Lovato nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus in eine Entzugsklinik begeben – weit weg von Hollywood, damit sich die 25-Jährige ganz auf ihren Kampf gegen die Alkohol- und Drogensucht konzentrieren könne, wie ein angeblicher Insider dem Onlineportal sagte.

Von RND/dpa