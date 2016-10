Palm Springs. Im US-Bundesstaat Kalifornien sind zwei Polizisten durch Schüsse getötet worden. Ein weiterer wurde bei dem Vorfall in Palm Springs verletzt, berichtete Polizeichef Bryan Reyes. Eine Frau hatte den Notruf gewählt und gesagt, ihr Sohn bereite Schwierigkeiten. Als die Polizisten an ihrem Haus eintrafen, eröffnete ein Mann durch die geschlossene Haustür das Feuer. Dabei wurden die beiden Polizisten so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus starben. Der Schütze konnte zunächst nicht gefasst werden. Mittlerweile hat die Polizei den Mann gefasst. Lebend.

Vor alle Fälle vorbereitet: Krankenwagen stehen an einer Straßensperre bereit. Quelle: dpa

Ein Großaufgebot der Polizei hatte über zwölf Stunden nach dem Mörder gesucht und die Nachbarschaft durchkämmt. Überall waren Straßensperren erreichtet. Anwohner wurden dazu aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Die Wut der Polizei, sie ist enorm: „Heute hat Palm Springs zwei mutige Polizisten verloren. Sie gehen jeden Tag raus und stellen ihre Stiefel auf den Boden für die Gemeinschaft. Die haben alles für euch gemacht“, sagte Polizeichef Reyes.

Eines der Opfer stand kurz vor der Pension

Bei den beiden Beamten handelt es sich um Jose Gilbert Vega. Seit mehr als 35 Jahren ist er bei der Polizei gewesen und stand kurz vor dem Ruhestand. Sein Partner: der 27-jährige Lesley Zerebny, Vater eines vier MOnate alten Kindes.

Augenzeugen berichten von einer wilden Schießerei mit mindestens 20 Schüssen. Offenbar kündigte der Schütze seine Tat schon vorher an. Eine Nachbarin berichtete der Lokalzeitung „Desert Sun“, wie der Vater des Killers um Hilfe bat. Sein Sohn habe eine Waffe und wolle Polizisten töten.

Rund zwölf Stunden dauerte seine Flucht, bevor ihn die Polizisten stellten.

Von Carsten Bergmann