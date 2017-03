Herne. Nach „Bild“-Informationen sei H. in den Imbiss gegangen und habe gesagt: „Bitte rufen Sie die Polizei. Die suchen mich!“. Eine endgültige Identifizierung stünde noch aus, doch seien die Beamten sicher, den Richtigen in Gewahrsam zu haben. In der Nähe des Imbisses brenne zudem eine Wohnung – möglicherweise das Versteck von H. Der 19-Jährige ist dringend verdächtig, am 6. März den 9-jährigen Jaden aus Herne mit 58 Messerstichen ermordet zu haben.

Von RND