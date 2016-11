Freyung. In einem Plastiksack hat eine Frau in Bayern die Leiche ihrer Tochter gefunden. Die 20-Jährige wurde nach Angaben der Polizei Opfer eines Gewaltverbrechens. Dringend tatverdächtig sei der Lebensgefährte der jungen Frau, erklärte ein Polizeisprecher. Wo sich der 22-Jährige derzeit aufhält sei jedoch unbekannt. Möglicherweise hat er sich ins Ausland abgesetzt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass sich das gemeinsame, eineinhalb Jahre alte Kind des Paares, in seinen Händen befindet. „Die Fahndung nach dem Mann läuft auf Hochtouren“, betonte der Polizeisprecher.

Polizei richtet Sonderkommission ein

Die Mutter des Opfers hatte die Leiche am Sonnabend in einem Mehrfamilienhaus in Freyung entdeckt. Die 20-Jährige war in einem Plastiksack in ihrer Wohnung versteckt. Die Obduktion ergab, dass die Frau umgebracht worden war. Daher ermittelt die Polizei wegen eines Tötungsdeliktes und richtete eine Sonderkommission ein.

Von RND/dpa