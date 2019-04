Augsburg

Wegen gefährlicher Körperverletzung auf einem Spielplatz ermittelt die Polizei in Augsburg gegen die Mutter eines Mädchens. Den Angaben zufolge spielten am Dienstag zwei Dreijährige auf einem Klettergerüst, als eines der Mädchen ihre Spielkameradin schubste. Deren Mutter war darüber so verärgert, dass sie ihrer Tochter zu Hilfe kam und dem anderen Mädchen mehrfach mit einer Puppe auf den Kopf schlug. Das Kind wurde dadurch leicht verletzt.

Anschließend mischte sich auch noch die Mutter des geschlagenen Mädchens ein und beschimpfte die andere Frau. Letztere muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Von RND/seb