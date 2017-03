Euskirchen. Die Nachbarn hatten die Polizei gebeten, nach dem Rechten zu schauen, weil sie die 25 Jahre alte Mutter und das 20 Monate alte Kind schon länger nicht mehr gesehen hatten, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Doch es reagierte niemand auf das Klingeln und Klopfen der Beamten. Da es keine Hinweise auf eine Gefahr gab, hätten die Polizisten aber auch nicht einfach eindringen dürfen, sagte ein Polizeisprecher.

Als die Nachbarn am nächsten Tag wieder anriefen, weil sie Geräusche aus der Wohnung gehört hatten, verschafften sich die Polizisten Zugang: Sie fanden den Jungen völlig dehydriert in seinem Kinderbettchen und die tote Mutter. Wann die Mutter gestorben ist und ob – wie vermutet – an einer Krankheit, sollte die Obduktion zeigen. Hinweise auf Gewaltverbrechen gebe es nicht, so ein Polizeisprecher.

Das Kind wurde ins Krankenhaus gebracht und ist in der Obhut des Jugendamtes – bis klar ist, ob es weitere Angehörige gibt soll der kleine Junge von einer Pflegefamilie betreut werden. Laut WDR, der zuerst über den Fall berichtet hatte, gestaltet sich die Suche nach Angehörigen allerdings schwierig, da Kind und Mutter aus Rumänien stammen.

Von RND/dpa/caro