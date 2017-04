Hannover/Palma de Mallorca. Ein ausgeschlagener Zahn, mehrere Schürfwunden und Prellungen sowie eine Gehirnerschütterung. Hinnerk Baumgarten hat es bei einer Prügelei auf Mallorca heftig erwischt. Der NDR-Moderator wollte sich eigentlich auf der Ferieninsel gemeinsam mit seiner Tochter erholen. Stattdessen liegt Baumgarten im Krankenhaus. „Es geht mir den Umständen entsprechend gut“, wird Baumgarten auf der Facebook-Seite seiner NDR-Sendung „DAS!“ zitiert. „Es hätte aber auch schlimmer kommen können“.

Baumgarten hat Täter angezeigt

Gegenüber der „Bild“-Zeitung äußerte sich der gebürtige Hannoveraner über das Zustandekommen der Verletzungen. Demnach habe er am berühmten Ballermann einen Touristen angesprochen, der in den Sand pinkelte. „Ekelhaft und peinlich für uns als Touristen insgesamt“, sagte Baumgarten der „Bild“. Als er den Mann aufforderte zu gehen, habe dieser ihn direkt – gemeinsam mit einem Begleiter – geschlagen und auf ihn eingetreten – „vor den Augen seiner geschockten Tochter“, wie die „Bild“ berichtet (Paid).

Der NDR hatte die Situation zunächst anders dargestellt. In einem Facebook-Eintrag sprach der Sender davon, dass Baumgarten einen Streit schlichten wollte und dabei selbst verletzt wurde.

Arzttermin am Freitag

Die Täter wurden nach Angaben von Baumgarten mittlerweile von der Polizei geschnappt. Der Moderator hat die beiden Männer nach eigenen Angaben angezeigt. Sein Urlaub ist vorbei, am Freitag will er sich von einem Zahnarzt in Deutschland behandeln lassen.

Mit weiteren Folgen der Prügelattacke rechnen Baumgarten und NDR offenbar nicht. Wie der Sender auf Facebook berichtet, soll Baumgarten wie geplant die „DAS!“-Sendung am Montag moderieren.

Von RND/zys