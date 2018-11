Berlin

Nach dem Brandanschlag auf zwei Obdachlose im Juli in Berlin hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Der inzwischen 48 Jahre alte Aleksandr T. müsse sich vor einer Schwurgerichtskammer des Landgerichts Berlin wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Dienstag mit.

Der mutmaßliche Täter sitzt seit Ende Juli in Untersuchungshaft. Er soll am späten Abend des 22. Juli vor dem S-Bahnhof Schöneweide zwei Obdachlose mit Benzin übergossen und angezündet haben.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin weiter mitteilte, ist eines der beiden Opfer vor wenigen Tagen gestorben. Der Mann hatte bei der Attacke lebensgefährliche Verbrennungen erlitten und musste ins künstliche Koma versetzt werden. Eine Obduktion zur Klärung der Todesursache ist laut Generalstaatsanwaltschaft bislang noch nicht erfolgt, sei aber in Kürze zu erwarten. Das andere Opfer war seinerzeit mit leichten Verbrennungen davongekommen.

Verärgerung über Streit soll Auslöser für Tat gewesen sein

Anlass für die Attacke auf die beiden damals 47 und 62 Jahre alten Obdachlosen war laut Anklageerhebung Wut und Verärgerung von Aleksandr T. über einen vorangegangenen Streit mit den späteren Opfern. Das eingesetzte Benzin hatte er sich zuvor an einer Tankstelle besorgt. Hinzueilende Passanten konnten das Feuer löschen.

Für die Ergreifung des mutmaßlichen Täters waren damals Zielfahnder eingesetzt worden. Diese nahmen den Mann mit festem Wohnsitz wenige Tage nach der Tat in Berlin-Köpenick fest.

Der Brandanschlag auf die beiden Obdachlosen hatte über Berlin hinaus breite Empörung ausgelöst. Am Tag danach versammelten sich etwa 150 Menschen zu einer Mahnwache am Tatort. In Berlin leben nach Schätzungen von Hilfsorganisationen bis zu 8000 Menschen auf der Straße.

Von RND/epd