Düsseldorf

Nach drei Monaten ohne ein Lebenszeichen ist Schauspielerin und Playmate Cathy Lugner wieder im sozialen Netzwerk Instagram aktiv. Auf dem Foto ist sie im Winteroutfit zu sehen, wie sie auf einem verschneiten Balken balanciert. „I’m back. & manchmal verlangt das Leben ein wenig Balance von einem ab“, schreibt sie dazu. In einem zweiten Beitrag zeigt sie sich ebenfalls vor winterlicher Kulisse und schreibt: „Leben ist Lachen – Lachen ist Leben“.

Lugner hatte sich am 18. Oktober zuletzt öffentlich geäußert. In einem inzwischen gelöschten Beitrag schrieb sie auf Instagram, sie sei am Fallen. Sie schrieb über eine ärztliche Untersuchung mit niederschlagenden Ergebnissen, erwähnte aber nicht, welche Diagnose sie erhielt.

Über die Diagnose ist nichts bekannt

Damals schrieb sie auch: „Macht euch keine Sorgen, meine tolle Familie kümmert sich jetzt um mich.“ Sie beendete das Posting mit dem Hashtag #Godiswithme („Gott ist mit mir“).

Auch in ihrem Postings von Samstag und Sonntag ist nichts von der Diagnose zu lesen, auch nicht, ob sie inzwischen wieder gesund ist. Aus den Hashtags ergibt sich, dass sie zum Krafttanken in Schliersee weilte. Auch den Hashtag #zurueckimleben nutzt sie.

Nach Berichten der Bild-Zeitung hat auch Cathy Lugners Tochter Leonie nach dreimonatiger Pause wieder auf Instagram geschrieben. Die Zehnjährige schreibt demnach: „Du bist die beste Mama der Welt. Zusammen schaffen wir alles.“

