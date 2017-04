Leipzig. Bei einer Auseinandersetzung in Leipzig sind am Sonntagabend zwei Personen verletzt worden. Laut Angaben der Feuerwehr handelt es sich um einen 20 und einen 22 Jahre alten Mann, sie wurden mit Stich- und Kopfverletzungen in Krankenhäuser gebracht. Das berichtet die „ Leipziger Volkszeitung“. Wie Marc Lössner aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei gegenüber der Zeitung sagte, waren nach ersten Erkenntnissen mindestens 20 Menschen an der gewalttätigen Auseinandersetzung beteiligt. „Derzeit sind wir noch mit vielen Polizisten und Rettungskräften vor Ort“, sagte Lössner am Sonntagabend. „Die Lage ist noch unübersichtlich. Die Auseinandersetzung ist aber beendet.“ Vier Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Der Vorfall spielte sich gegen 19 Uhr in einer Straßenbahn ab. Nach Angaben der Polizei sind bei der Auseinandersetzung auch Steine geflogen, laut Augenzeugen vor Ort wurden dabei mehrere Außen- und Innenscheiben beschädigt. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Laut dem Polizeisprecher gab es vermutlich zuerst eine Schlägerei in der Nähe der Haltestelle. Danach flüchteten mehrere Personen in die Straßenbahn, welche daraufhin mit Steinen beworfen wurde.

Von RND/LVZ/luc