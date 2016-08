Nach Sicherheitsalarm Flughafen L.A. zeitweise geschlossen

Los Angeles. Ein Mann im Zorro-Kostüm wurde festgenommen. Bei den angeblichen Schüsse habe es sich lediglich um "laute Geräusche" gehandelt, schrieb Neiman im Internet-Kurzmitteilungsdienst Twitter. Es gebe keine Verletzten.

Individual in Zorro costume has been detained by @LAAirportPD — LAX Airport (@flyLAXairport) August 29, 2016

Die Ermittlungen zur Ursache des Lärms dauerten an. Die Flughafenpolizei nahm nach Angaben der Airport-Verwaltung einen Mann im Zorro-Kostüm fest. In welchem Zusammenhang er mit den beunruhigenden Geräuschen stand, war zunächst noch unklar. Nach der Entwarnung durch die Polizei wurden die geschlossenen Bereiche des Hauptterminals wieder geöffnet. Passagiere, die zuvor in Panik auf das Rollfeld gerannt waren, wurden wieder ins Gebäude geführt und durch die Sicherheitskontrollen geschleust.

T1, T2 & TBIT cleared & repopulated. Passengers will be re-screened. North side terminals are I n the process of being cleared — LAX Airport (@flyLAXairport) August 29, 2016

Der als LAX bekannte Flughafen von Los Angeles gehört zu den verkehrsreichsten der Welt.

RND/afp