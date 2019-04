Hannover

Nachdem Schauspieler Luke Perry an einem Schlaganfall im März verstarb, gab „ Riverdale“-Serienschöpfer Roberto Aguirre-Sacasa nun bekannt, wann die letzte Folge mit Perry zu sehen sein wird.

Luke Perry war vor allem für seine Rollen in den Serien „ Beverly Hills 90210“ und „ Riverdale“ bekannt. Nach seinem Tod im Alter von 52 Jahren wurde die Produktion der aktuellen „ Riverdale“-Staffel zwischenzeitlich ausgesetzt. Perry verkörperte die Rolle des Bauunternehmers Fred Andrews.

Ungewisses Ende

Wie Perry aus der Serie herausgeschrieben wird, ist noch unklar. Aber wie Roberto Aguirre-Sacasa mitteilte, wird Perry ab 24. April in den USA und ab 25. April in Deutschland letztmalig im Rahmen der „ Riverdale“-Produktion zu sehen sein.

Dabei handelt es sich um Folge 19 der dritten Staffel. „Die ’ Riverdale“-Folge dieser Woche ist die letzte Episode, die Luke abgedreht hat. Wie immer teilt Fred Worte der Weisheit mit Archie. Eine wunderschöner, ehrlicher Moment zwischen Vater und Sohn. Ich wünschte diese Szenen würden niemals enden“, schreibt der Rviderdale-Schöpfer auf seinem Twitter-Profil.

Nach Riverdale wird Perry bei Quentin Tarrantino zu sehen sein

Schon am Ende der 14. Folge gedachte die Serie einem ihrer Hauptcharaktere mit einer „In Memorian“ betitelten Einblendung. Auch unterschiedliche Stars und Kollegen meldeten sich nach seinem Tod bestürzt zu Wort und bekundeten ihre Trauer.

Luke Perry wird außerhalb von „ Riverdale“ auch in dem nächsten Quentin-Tarrantino-Film „Once Upon a Time in Hollywood“ zu sehen sein. Kinostart ist der 15. August.

