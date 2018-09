Gammelby

RTL-„Bachelorette“ Nadine Klein hat sich in der Flirtshow für Alexander „Alex“ Hindersmann aus Gammelby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) entschieden. Ihre letzte Rose gab die 32-Jährige am Mittwochabend im Privatfernsehen dem 29-Jährigen, der als Fitnesstrainer und Barkeeper arbeitet. Damit entschied sich die Wahl-Berlinerin gegen „Mr. Schwaben“ Daniel Lott (27) aus dem baden-württembergischen Bad Saulgau. Der Gewinner war auch der erste Kandidat, den sie in der Sendung geküsst hatte - die erste Nacht verbrachte sie hingegen mit Daniel Lott. Kurz vorm Finale war dann aber kein klarer Favorit mehr erkennbar.

Die fünfte Sraffel der Show war am 18. Juli mit 20 Kandidaten gestartet. Eine Single-Frau vergibt bei „Die Bachelorette“ jede Woche Rosen an die Teilnehmer, die sie noch interessieren - wer keine bekommt, muss gehen. Das männliche Pendant heißt „Der Bachelor“ und funktioniert nach demselben Prinzip.

