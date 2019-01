Rieps

Ein Nandu ist in Nordwestmecklenburg in ein Auto gelaufen und an der Unfallstelle verendet. Der exotische Laufvogel wollte am Mittwochabend die L01 zwischen Rieps und Schlagbrügge überqueren, wie die Polizei in Wismar am Donnerstag mitteilte. Dabei sei er mit dem Auto eines 34-jährigen Mannes zusammengestoßen, der in Richtung Ratzeburg gefahren sei. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit.

Die mecklenburgischen Nandus stammen von wenigen Tieren ab, die um die Jahrtausendwende vom Hof eines Züchters in Schleswig-Holstein entkamen. Sie etablierten sich im Biosphärenreservat Schaalsee. Ihren natürlichen Lebensraum haben die Laufvögel in Südamerika. Im Herbst Waren 566 Vögel gezählt worden. Trotz der „Geburtenkontrolle“ durch das Anbohren von Eiern hat sich der Bestand seit dem Frühjahr mehr als verdoppelt.

Von RND/dpa