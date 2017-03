Los Angeles. “Mutter und Baby sind glücklich und gesund“, so Portmans Sprecher zur Zeitschrift „People“. Die 35-Jährige bekam ihre erste Tochter – Amalia. Natalie Portman und ihr Mann, der Tänzer Benjamin Millepied, haben bereits den Sohn Aleph (5). Portman war bei der diesjährigen Verleihung für ihre Rolle als ehemalige First Lady Jackie Kennedy in „Jackie“ für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. 2012 hatte sie für ihre Hauptrolle in dem Thriller „Black Swan“ schwanger einen Oscar entgegen genommen.

Von RND/dpa