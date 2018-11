Washington

Während die First Lady für ihre eigene weihnachtliche Dekoration im Weißen Haus schwärmt, sorgt ihre Auswahl auf Twitter eher für Entsetzen und Hohn.Dabei zeigen sich manche Nutzer äußerst kreativ – und stellten zahlreiche lustige Vergleiche an. Für mit Abstand am meisten Gesprächsstoff sorgte die Dekoration in der Kreuzhalle des Weißes Hauses. Den Flur säumt nun eine Allee aus 29 roten Bäumen.

Wie Melania Trump auf diese Idee gekommen ist, scheint niemand so genau zu wissen. Ein Twitter-Nutzer aber hat zumindest eine Vermutung: „Melania wollte nicht, dass ihr Ehemann das Peinlichste ist, was es im Weißen Haus gibt, also kam sie mit ,dieser’ Idee auf“, schreibt McSpooky.

Die meisten Twitter-Nutzer fühlten sich bei der neuen Deko an Horrorfilme (etwa „The Shining“) erinnert. Andere denken an Krampus – eine Schreckgestalt, der böse Kinder bestraft.

Viele andere Follower verglichen die Dekoration der First Lady mit nützlichen Dingen ihres Alltag: „Verdammt, Weib, das sind ein paar hässliche Toilettenbürsten“, schreibt jemand. Ein anderer sieht es positiv: „Coole Idee, eine Autowäsche im WH zu haben“. Viele ekeln sich: „Melanias WhiteHouse-Weihnachtsbäume sehen aus wie gebrauchte Tampons“, kommentiert einer und fügt einen sich übergebenden Smiley hinzu.

Wieder andere machen sich Sorgen um die Muppets und fragen sich, wie viele Elmos für die ungewöhnliche Deko geschoren werden mussten. „Wie viele Yip Yip Muppets hat Melania für diese Bäume getötet?“, fragt ein Nutzer. Ein anderer scheint genauer Bescheid zu wissen: „Über 250 Elmos wurden geschoren, um die roten Bäume von Melania Trump zu erschaffen.“

Von RND/df