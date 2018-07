Chiang Rai

Die zwölf Jungen, die gemeinsam mit ihrem Fußballtrainer in einer Höhle in Thailand verschollenen waren, sind am Leben. Sie seien lebend gefunden worden und wohlauf, teilte die zuständige Provinzregierung am Montag mit. Tagelang hatte eine Überflutung in den Gängen den Rettungskräften die Arbeit erschwert. Nach starken Regenfällen am Montag war der Wasserspiegel sogar erneut gestiegen.

Seit dem 23. Juni wurde die Gruppe vermisst. Nachdem die Jungen und ihr Trainer die Höhle betreten hatten, wurde ihnen der Ausgang durch eine Sturzflut versperrt. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen gingen die Bergungsarbeiten nur langsam voran. Auch Militärexperten aus den USA und Spezialtaucher aus Großbritannien beteiligten sich an der beschwerlichen Suche.

Zur Galerie Nach strapazierenden Rettungsarbeiten sind die zwölf Jungen, die in einer Höhle in Thailand verschollen waren, lebend gefunden worden. Neun Tage lang harrten die Kinder mit ihrem Fußballtrainer in der überfluteten Höhle aus.

Am Freitag hatte der thailändische Regierungschef Prayut Chan-o-cha die Helfer in der Nähe der Stadt Chiang Rai besucht und ermunterte die Eltern, ihre Hoffnung nicht aufzugeben. „Glaubt an eure Kinder. Glaubt an die Behörden“, sagte Prayut. Er glaube daran, dass die Jungs stark seien und überleben würden.

Von RND/dpa