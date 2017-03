Fairfield. Randolph Tajada-Perez checkte gerade in einem Hotel im US-Staat New Jersey ein, als ein Mann aufgelöst in die Lobby kam und sagte, im Swimming Pool ertrinke ein Kind. Der 37-Jährige zögerte nicht lange, rannte zum Pool, sprang hinein und holte den neunjährigen Jungen heraus – obwohl er selbst Nichtschwimmer ist, wie die Polizei am Freitag in Fairfield mitteilte.

„Wir sind sehr stolz auf ihn“

Der Junge war unter Aufsicht seiner Mutter mit seinen vier Geschwistern im Schwimmbecken, die ebenfalls nicht schwimmen können. Plötzlich ging der Neunjährige unter und tauchte nicht mehr auf. Der Begleiter der Mutter eilte zum Portier, um Hilfe zu holen.

Nach der Rettung durch den Nichtschwimmer befand sich der Neunjährige in stabilem Zustand, wie es weiter hieß. Der Junge sei in eine Krankenhaus gebracht worden, meldete der Sender NBC. Die Polizei nannte Tajada-Perez einen Helden. „Wir sind alle sehr stolz auf ihn“, sagte Fairfields Polizeichef Anthony Manna, wie mehrere Medien berichteten.

Von AP/RND