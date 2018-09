Philadelphia

Show must go on: Das hat sich wohl auch Sängerin Nicki Minaj bei ihrem Auftritt beim Made in America Festival in Philadelphia gedacht. Immer wieder gab ihr nicht richtig sitzendes Minikleid mit Gürtel beim Tanzen ihre Brüste frei.

Sie nahm es gelassen. „Alle haben meine Nippel heute mindestens 50-mal gesehen“, hört man sie in einem von einem Fan auf Twitter geposteten Video sagen – und macht weiter, als wäre nichts passiert.

Auf Tweets von Fans zu ihrer nicht geplanten Freizügigkeit reagiert sie mit Humor:

Zufall oder Absicht? Zumindest ist es nicht das erste Mal, dass Minaj bei einem Auftritt das Kleid verrutscht. Bereits in der Talkshow „Watch What Happens Live“ entblößte sie 2014 versehentlich ihre Brüste. Auch bei den MTV Video Music Awards im selben Jahr war ihr Kleid versehentlich vorne offen – sie musste es zuhalten.

Von RND/hsc