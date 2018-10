Den Haag

Ein Jogger hat in den Niederlanden beim Laufen ein Löwenjunges entdeckt. Die kleine Raubkatze sei am Sonntag in einem Käfig auf einem Feld nahe Tienhoven zurückgelassen worden, teilte die örtliche Polizei auf Twitter mit.

Sie bat um Hilfe dabei, den Besitzer des Tieres aufzuspüren. Das Männchen ist vermutlich etwa fünf Monate alt.

Eine Raubtierstiftung kümmert sich um den Löwen. Sie schrieb auf Facebook, das Junge sei aufgrund der hektischen Ereignisse sehr erschöpft.

Tienhoven liegt in der Gemeinde Stichtse Vecht und einige Kilometer nördlich von Utrecht.

Von RND/AP