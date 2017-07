Chamblee. Von Juwelen zu Lebensmitteln: Die Polizei hat eine seit 60 Jahren aktive, berüchtigte Diebin nach einem erneuten Klau in einem Supermarkt nahe der US-Stadt Atlanta festgenommen. Die 86-Jährige Doris Payne habe am Montag Waren im Wert von rund 86 Dollar (74 Euro) gestohlen, meldete die Polizei der Ortschaft Chamblee in Georgia. Die ältere Dame ist eigentlich für Diebstähle von deutlich höherem Wert bekannt – erst im März erklärte sie sich schuldig, versucht zu haben, eine Halskette mit einem Preis von 2000 Dollar zu klauen. Es gibt einen US-Dokumentarfilm aus dem Jahr 2013 über sie.

Der jetzige Fall liege anders, sagte ihre Anwältin Drew Findling. „Wir reden nicht von luxuriösen Juwelen. Wir reden darüber, was eine 86-Jährige braucht, um jeden Tag zu überleben, Lebensmittel und Medikamente.“ In den 1970er Jahren warnte ein Handelsverband für Juwelen und andere Schmuckstücke in Merkblättern vor der Frau. Den Behörden zufolge benutzte sie über die Jahre hinweg mindestens 22 unterschiedliche Namen und kam häufiger davon, als sie erwischt wurde. Sie saß mehrfach im Gefängnis.

Von RND/AP