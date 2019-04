Paris

In der weltberühmten Kathedrale Notre-Dame in Paris ist ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Über dem Wahrzeichen der französischen Hauptstadt war am Montagabend eine riesige Rauchsäule zu sehen, Flammen schlugen lichterloh aus dem Dachstuhl. Der kleine Spitzturm der Kathedrale brach zusammen. Dabei handelte sich um einen kleineren Turm in der Mitte des Daches. Aus den beiden großen Türmen der Kathedrale drang schwarzer Rauch, wie ein dpa-Reporter berichtete. Das Feuer löste auch außerhalb Frankreichs Entsetzen aus.

Zur Galerie In der Kathedrale Notre-Dame in Paris ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen.

Nach Informationen der französischen Nachrichtenagentur AFP könnte der Brand mit Renovierungsarbeiten zusammenhängen. Er sei auf dem Dachboden der Kathedrale ausgebrochen und gegen 18.50 Uhr entdeckt worden.

Hier gibt es alle Entwicklungen im Live-Blog

Flammen greifen auf Nord-Turm über

Die Feuer hat sich unterdessen auf einen der beiden Türme ausgebreitet. Wie die Agentur Reuters berichtet, schlagen Flammen aus dem Nord-Turm.

Sechszehn Statuten vom Feuer verschont

Dank glücklicher Umstände hat das Feuer sechszehn Kuperstatuten verschont. Wegen der Renovierungsarbeiten waren sie vor wenigen Tagen demontiert worden. Die 1860 an der Fassade der Kathedrale angebrachten Kunstwerke zeigen die zwölf Apostel und die vier Evangelisten. Ein rund 100 Meter hoher Kran holte sie am vergangenen Donnerstag zu Boden.

Einsatzkräfte kämpfen um Kunstwerke

Die Feuerwehr ist dazu übergegangen, Kunstwerke zu retten. Das Bauwerk aus dem Mittelalter habe gewaltige Schäden erlitten, sagte Vizebürgermeister Emmanuel Gregoire dem Sender BMFTV. Die Einsatzkräfte versuchten, Kunst und andere wertvolle Gegenstände in Sicherheit zu bringen.

Das Feuer hat den schlanken Vierungsturm zum Einsturz gebracht. Große Teile des Dachstuhls brannten. Kirchensprecher André Finot sagte, die gesamte hölzerne Inneneinrichtung werde wohl ein Raub der Flammen. Auch das Gewölbe sei in Gefahr.





Macron auf dem Weg zur Kathedrale Notre-Dame

Wegen des verheerenden Brandes in der Pariser Kathedrale Notre-Dame will sich Staatschef Emmanuel Macron an den Ort des Geschehens begeben. Das bestätigten Élysée-Kreise. Macron hatte zuvor eine wichtige für 20 Uhr geplante TV-Ansprache wegen des Unglücks kurzfristig abgesagt.

Île de la Cité wird evakuiert

Die Île de la Cité, die Insel in mitten der Seine, auf der Notre-Dame steht, wird evakuiert. Das berichtet "Le Parisien". Rund 1000 Menschen wohnen in dem ältesten Teil von Paris.

Ein Bild der Zerstörung: Das Foto zeigt die glühenden Reste des hölzernen Gerippes des Dachstuhls von Notre-Dame.

Wie die Zeitung "Le Parisien" berichtet, sind rund 400 Feuerwehrleute rund um die Kathedrale im Einsatz.

Keine Verletzten

Laut dem Staatssekretär des französischen Innenministers, Laurent Nunez, gibt es derzeit keine Meldungen über Verletzte. Das berichtet die Agentur Reuters.

Trump gibt per Twitter Ratschläge

Auch US-Präsident Donald Trump hat auf den großen Brand in der weltberühmten Kathedrale reagiert. Von Bord des Regierungsfliegers Air Force One - auf dem Weg zu einem Besuch im US-Bundesstaat Minnesota - schrieb Trump bei Twitter, es sei furchtbar, das gewaltige Feuer in der Kathedrale zu sehen. Vielleicht könnten Löschflugzeuge eingesetzt werden, um den Brand zu bekämpfen, empfahl er. Dazu der mahnende Hinweis: „Es muss schnell gehandelt werden!“

Bundesaußenminister Heiko Maas zeigt sich ebenfalls tief betroffen vom Brand des Pariser Wahrzeichens.

Dach von Notre-Dame offenbar eingestürzt

Das Dach von Notre-Dame ist offenbar zusammengebrochen, berichtet die französische Zeitung "Le Figaro" unter Berufung auf die Agentur Reuters. Kirchensprecher André Finot sagte, die gesamte hölzerne Inneneinrichtung werde wohl verbrennen: „Alles brennt.“

"Ein Teil von uns brennt"

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich bestürzt gezeigt - und dürfte mit seinen Worten vielen Franzosen aus der Seele sprechen. "Wie alle unsere Landsleute bin ich heute Abend traurig, diesen Teil von uns brennen zu sehen."





Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo spricht von einem „fürchterlichen Brand“.

Kleiner Spitzturm eingestürzt

Der kleine Spitzturm von Notre-Dame ist zusammengebrochen. Dabei handelte sich um einen kleineren Turm in der Mitte des Daches.

Der Brand ist eine Herausforderung für die Feuerwehr – denn die Dimensionen der im gotischen Stil konstruierten und der Jungfrau Maria geweihten Kirche mit ihren beiden majestätischen Türmen sind gewaltig: 127 Meter lang, 40 Meter breit und bis zu 33 Meter hoch.

Von RND/dpa/mrz