"Beten Sie!": Landesweites Glockengeläut

In zahlreichen Städten in Frankreich leuten am Abend die Kirchenglocken - im Gedenken an das Feuer in Paris. Zuvor hatte der Erzbischof von Paris, Michel Aupetit, die Gläubigen aufgerufen, für Notre-Dame zu beten. "Wenn Sie möchten, lassen Sie die Glocken Ihrer Kirchen läuten, um zum Gebet einzuladen", s chrieb er bei Twitter.