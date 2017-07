Lovelock. Der ehemalige US-Footballstar O.J. Simpson wird am Donnerstag nach mehr als acht Jahren hinter Gittern um eine vorzeitige Haftentlassung bitten.

Der 70-Jährige wird per Videokonferenzschaltung aus der Lovelock Haftanstalt vor einem zuständigen Gremium beantragen, den Großteil seiner insgesamt 33-jährigen Haftstrafe erlassen zu bekommen. 2008 war O.J. Simpson wegen bewaffneten Raubüberfalls und Angriffs mit einer Waffe verurteilt worden.

Laut Justizexperten sollen seine Chancen auf eine frühzeitige Entlassung gut stehen. Sollte der Bewährungsausschuss seinen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung stattgeben, könnte O.J. Simpson die Justizanstalt in Nevada am 1. Oktober als freier Mann verlassen.

Weltweit bekannt wurde O.J. Simpson im „Prozess des Jahrhunderts“ in den 1990er Jahren. Der ehemalige Sportstar war 1997 für nicht schuldig befunden worden, angeklagt war er wegen Mordes an seiner Ex-Frau und ihres Freundes.

An die Opferfamilien musste er 33,5 Millionen Dollar (29,09 Millionen Euro) zahlen. Viele Amerikaner glauben, dass er damals einer gerechten Strafe entkam und das Urteil im späteren Prozess deshalb relativ hart ausfiel.

Der Fall O.J. Simpson

Von ganz oben nach ganz unten: Die Geschichte des ehemaligen Football-Stars O.J. Simpson steht für einen der tiefsten Fälle in der US-Popkultur. Vom geliebten Football-Helden in den 60er und 70er Jahren wird er zum Filmstar und Sportkommentator - bis 1994 seine Ex-Frau und ihr Freund getötet werden. Eine Chronologie über die wichtigsten Punkte im Leben von O.J. Simpson:

1967: Simpson ist während seiner ersten Saison an der University of South California der beste aller Runningbacks, eine Spielposition im amerikanischen Football.

1968: Simpson gewinnt den Heisman Trophy, die höchste Auszeichnung im US-College-Football.

1969: Simpson wird Teil des Teams der Buffalo Bills und spielt neun Spielzeiten mit ihnen.

1973: Er wird der erste Spieler der National Football League (NFL), der mehr als 2000 Yards (rund 1800 Meter) in einer Saison sprintet.

1979: Simpson beendet seine Sportlerkarriere.

1985: Simpson wird in die Pro Football Hall of Fame aufgenommen.

1988: Der Ex-Football-Spieler wird Nebendarsteller in der Polizeikomödie „Die nackte Kanone“, Simpson stand bereits seit Ende der 60er Jahre regelmäßig für Werbespots und Fernsehsendungen vor der Kamera.

Februar 1992: Simpsons Ehefrau, Nicole Brown Simpson, reicht nach sieben Jahren Ehe die Scheidung ein. Das Paar wird am 15. Oktober des selben Jahres geschieden.

12. Juni 1994: Nicole Brown Simpson und ein Freund, Ronald Goldman, werden vor ihrem Haus in Los Angeles erstochen.

17. Juni 1994: Anstatt sich der Staatsanwaltschaft zu stellen, flieht Simpson mit einem Freund in einem Auto. Die Verfolgungsjagd über Schnellstraßen im US-Staat Kalifornien wird landesweit im Fernsehen übertragen. Die Polizei überredet Simpson letztendlich, sich zu ergeben.

Juni 1995: Während der Gerichtsverhandlung bittet ein Staatsanwalt Simpson, ein paar Handschuhe anzuziehen, die vom Mörder getragen worden sein sollen. Sie scheinen zu klein, was Rechtsanwalt Johnnie Cochran in seinem Abschlussplädoyer mit dem bekanntgewordenen Satz „If it doesn’t fit, you must acquit“ (auf Deutsch etwa: Wenn es nicht passt, muss freigesprochen werden) zusammenfasst.

3. Oktober 1995: Simpson wird freigesprochen.

Februar 1997: Im Prozess um eine Zivilklage der Angehörigen der Opfer befindet eine Jury Simpson verantwortlich für die Tode und ordnet eine Zahlung von 33,5 Millionen Dollar (heute etwa 29,1 Millionen Euro) an.

Juli 2007: Ein Insolvenz-Gericht spricht die Rechte an einem Buch von Simpson („If I Did It“), in welchem er diskutiert, wie er das Verbrechen hätte begangen haben können, der Familie von Goldman als Teil der Entschädigungszahlung zu. Die Familie gibt dem Buch einen neuen Titel: „If I Did It: Confessions of the Killer“.

September 2007: Simpson, der von fünf Männern begleitet wird, konfrontiert zwei Verkäufer, die mit Sport-Sammlerstücken handeln, in Las Vegas. Er sagt ihnen ärgerlich, dass ein Großteil der Objekte, die die Männer verkaufen wollen, rechtmäßig ihm gehörten.

3. Oktober 2008: Eine Jury spricht Simpson und einen Mitangeklagten unter anderem der Entführung, des bewaffneten Raubs und des Einbruchdiebstahls schuldig. Die anderen Beschuldigten in dem Fall erhielten Bewährungsstrafen.

Dezember 2008: Simpson wird zu einer Haftstrafe von neun bis 33 Jahren verurteilt und in das Lovelock-Gefängnis im US-Staat Nevada gebracht.

Oktober 2010: Der Oberste Gerichtshof Nevadas lehnt Simpsons Berufung ab.

25. Juli 2013: Simpson bittet die Kommission für Haftentlassungen in Nevada um Nachsicht. Er habe versucht, ein guter Gefängnisinsasse zu sein. Er bekommt eine Haftverkürzung zugesprochen, muss aber noch mindestens vier weitere Jahre in Haft bleiben.

Juni 2017: Die Kommission für Haftentlassungen setzt für den 20. Juli einen Anhörungstermin fest.