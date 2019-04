Liverpool

Ein obdachloser Mann wurde im britischen Liverpool von einem Unbekannten mit Arsen vergiftet. Der Mann wurde ohnmächtig und erwachte erst am nächsten Tag wieder im Krankenhaus. „Das letzte, woran er sich erinnert, ist, dass ihm jemand einen Teller voller Chips gegeben habe“, sagte Streetworkerin Michelle Langan der britischen „The Sun“. Im Krankenhaus wurde dem Obdachlosen erklärt, dass er Arsen im Blutkreislauf habe. Offensichtlich waren die Chips mit Arsen beträufelt worden.

„Um ehrlich zu sein, bin ich schockiert. In all den Jahren haben wir schon so manches Mal schreckliche Sachen gehört. Aber dieser Angriff scheint kalkuliert und bösartig zu sein“, sagte Michelle Langan. Die Liverpooler Polizei nimmt den Vorfall sehr ernst. „Wir bitten die Bevölkerung, die Augen und Ohren offen zu halten. Sollte es noch mehrere Opfer geben, bitten wir sie, sich bei uns zu melden, damit wir schnellstmöglich mit den Ermittlungen beginnen können“, sagte Polizeiinspektor Andy Creer von der „Mercyside Police“.

Liverpools Bürgermeister fordert höhere Haftstrafen

Liverpools Bürgermeister Joe Anderson forderte höhere Strafen für Verbrechen, die sich gegen obdachlose Menschen richten: „Wir sind es diesen Menschen schuldig, dass wir alles in unserer Macht stehende tun, um sie vor solchen Übergriffen zu schützen.“

