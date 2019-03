Ulm

Wegen einer drohenden Fahrkartenkontrolle in einer Ulmer Straßenbahn haben ein 50 Jahre alter Schwarzfahrer und seine Begleiterin einen Kontrolleur geschlagen und dabei verletzt.

Die 40-Jährige soll den Mann am Hals gepackt und gegen eine Haltestange gedrückt haben, um ihrem Begleiter ohne Ticket die Flucht zu ermöglichen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrkartenkontrolleur habe die Frau daraufhin von sich gestoßen und den Schwarzfahrer zurück in die Bahn gezogen. Im Anschluss habe das Duo auf den 49-Jährigen eingeschlagen und ihn bedroht.

Fahrgäste riefen die Polizei, die die Situation schließlich klärte. Bei der Attacke am Samstagnachmittag wurde der Kontrolleur leicht verletzt. Auch die Brille des Mannes wurde beschädigt.

Gegen das Duo wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.

Von RND/dpa