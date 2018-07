Fast wäre aus dem Emder Otto Waalkes ja ein waschechter Rock-’n’-Roller geworden. In seinem Buch “Kleinhirn an alle“ (Heyne, 436 Seiten, 22 Euro) nimmt Musik einen breiten Raum ein, findet man bezüglich Ottos großer Leidenschaft sogar ein Zeitparadoxon: Stones-Songs von 1964 und 1965 will er mit seiner Band The Rustlers bereits 1963 aufgenommen haben.

“Ta-ha-ha-haim is on my side“, singt Otto denn auch den Stones-Song beim Interview in der Braunschweiger Buchhandlung Graff. Und sagt: “Waren wir also unserer Zeit voraus. Zeit, dass ich dafür mal Tantiemen von Herrn Jagger einfordere.“ Irgendwie, das wird schnell klar, ist ein Interview mit Otto nur die intimere Variante einer Otto-Show.

Ist er Beatles- oder Stones-Fan? “Beides“, wählt Otto. “Die Rustlers brauchten immer Material. Die Beatles hatten diese feinen Gesangsstücke, die waren komplizierter (singt): ’Michelle, ma-belle …‘ Aber dann kamen die Stones mit dem neuen Rock (singt): ’I can’t get no – öh-öh-öh!‘“

Sogar mit dem Eindeutschen hätten sie in Emden schon früh angefangen. Genauer mit dem Einplattdeutschen. Aus Elvis Presleys “Heartbreak Hotel“ wurde bei den Rustlers eine wilde Seefahrtgeschichte. Otto greift zur Akustikgitarre, schrammelt: “Joke Jansen war Matrose / he ging op groote Fahrt …“

Elvis oder Chuck Berry? “Chuck Berry – auf jeden Fall“, entscheidet sich Otto. “Mein Bruder war ja Vorsitzender im Elvis-Presley-Fanclub, aber ich mochte Chuck Berry gern mit seinen fantastischen Riffs und Texten.“ Schwupp – schon wieder springt ihm die Gitarre in den Arm. “Deep down in Louisiana close to New Orleans …!“ Otto singt “Johnny B. Goode“. Die Gitarre scheint allzeit sprungbereit neben seinem Stuhl zu vibrieren. Was wurde am Ende aus den Rustlers? “Eine aufgelöste Band.“

Die anderen aus seiner Hamburger WG, Marius Müller-Westernhagen und Udo Lindenberg, wurden Rockstars. Bei Otto dagegen gab es – so erzählt er – bald mehr Beifall für die Pannen als für die Musik. Und so wurde der Ostfriese zum König der Comedians (damals hieß das noch Blödelbarde). Nicht schelmisch wie Heinz Erhardt, sondern auf die Post-68er-Art: weniger züchtig, mehr anarchisch bis völlig abgedreht.

Die Alten fanden Figuren wie den Reporter Harry Hirsch, die naive Susi Sorglos und das Comictier Ottifant gewöhnungsbedürftig, Ottos Rock-Parodien samt ihrem langhaarigen Darbieter erst recht. Für die Jugend der 70er-Jahre aber war Otto schnell der Rockgott ohne Band. Sein “Mao Tse-Tung, King Kong – Iiiidi Amin“ sangen die Teenager von 1976 wie den Mittelteil von Queens “Bohemian Rhapsody“.

Sonstige Erfolge? “Otto – Der Film“ von 1985 ist bis heute mit 14,5 Millionen Zuschauern der erfolgreichste deutschsprachige Film überhaupt, sein Hauptdarsteller mit einem Bekanntheitsgrad von 88 Prozent nach einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Splendid Research vom Mai 2018 der populärste Komiker hierzulande. Das Faultier Sid, das er seit 2002 in den “Ice Age“-Computertrickfilmen synchronisiert, ist zudem das beliebteste Faultier der Deutschen.

Und Otto malt. Seine Parodien großer Meisterwerke sind bis zum 2. September im Frankfurter Museum Caricatura zu sehen (ab 14. September im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe). Alle paar Jahre geht er auf Blödeltour. Und gerockt wird auch noch – am 3. August im Heavy-Metal-Mekka Wacken. Privatleben? “Zwei Ehen habe ich erfolgreich abgeschlossen“, sagt Otto. Einen Sohn hat er aus der ersten: Benjamin heißt er.

Was ihm von seinen Künsten am meisten liegt? “Das war alles immer eins“, sagt Otto in Braunschweig. “Ich hab’ das gemacht, was mir Spaß gemacht hat. Genügend Leute trennen zwischen Arbeit und Vergnügen, bei mir verschmelzen Arbeit und Vergnügen ziemlich nahtlos. Jeder Arbeitstag ist ein Feiertag, deswegen gibt’s bei mir auch keine Arbeitszeitbegrenzung.“