Gütersloh

Zwei achtjährige Jungen sind am Dienstag auf einem Spielplatz in Gütersloh von einem Paar geschlagen und in den Bauch geboxt worden – weil sie aus Sicht der Frau und des Mannes zu laut waren.

Ein junges Paar mit einem etwa dreijährigem Mädchen saß laut einer Mitteilung der Polizei auf dem Spielplatz auf einer Bank. Als die beiden Jungen auf den Spielplatz kamen, sprach die Frau die beiden den Angaben zufolge sofort an und forderte sie auf, leise zu sein. Außerdem beschimpfte und beleidigte sie die Achtjährigen.

Da die beiden Jungen nach Meinung des Paares offensichtlich immer noch zu laut spielten, zog der Mann die beiden Jungen an den Ohren, schlug sie auf den Hinterkopf und boxte sie in den Bauch, so die Polizei. Die Frau schubste einen der Jungen dann in ein Gebüsch.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung.

