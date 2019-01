Rothenburg ob der Tauber

Sie soll zwei Bekannte zum Sex auf einem Grabstein angestiftet haben: Wegen Störung der Totenruhe muss sich am Mittwoch eine 25-Jährige vor dem Amtsgericht im bayerischen Ansbach verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr auch vor, in der Oktobernacht 2017 auf einem Friedhof in Rothenburg ob der Tauber (Landkreis Ansbach) laut Musik gehört und dazu zwischen den Grabsteinen getanzt zu haben. Das Urteil soll noch am Mittwoch fallen.

Die Verfahren gegen den 26-Jährigen und die 20-Jährige, die Geschlechtsverkehr auf dem Grabstein gehabt hatten, sowie zwei weitere Beteiligte waren teilweise gegen Geldauflagen zuvor eingestellt worden.

Von RND/dpa