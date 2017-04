Los Angeles. Auf ihrer Webseite schwärmt die „Baywatch“-Blondine: „Meine Beziehung zu Julian ist kein Geheimnis. Er ist einer meiner Lieblingsmenschen. Er ist wohl der berühmteste politische Flüchtling unserer Zeit. Er ist berühmt, weil er verfolgt wird. Und das ist keine mächtige Position, sondern eine verletzliche Position.

Der Auserwählte: Julian Assange ist offenbar der neue Mann an Pamela Andersons Seite. Quelle: dpa

Er ist ein guter Mensch, der sich um die Welt sorgt. Jeder kann sehen, dass man ihm Unrecht tut. Er ist ein gütiger und tief empathischer Mann, der seine Prinzipien nie aufgibt. Er ist dazu geboren, neugierig zu sein“, schwärmt sie dort über ihren Auserwählten.

Dass diese Art der Beziehung nicht ideal sei, das hatte Anderson schon in einem Beitrag einige Tage zuvor eingestanden. Und trotzdem stellt sie sich weiterhin unermüdlich auf die Seite ihres Liebhabers. „Oft wird er in der Öffentlichkeit als hart und unnachgiebig dargestellt – aber so ist er nicht„, schreibt sie weiter. Er sei sehr relaxt mit Leuten, denen er traut. „Er ist ein guter Typ und ich verehre ihn sehr. Julian versucht, die Welt zu befreien – in denen er ihr Dinge lehrt. Es ist ein romantischer Kampf, für den ich ihn liebe.“

Von RND/sin