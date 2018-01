Pappbecher von Elvis bricht bei Ebay Rekorde

Belmont. Ein altes Stück Pappe soll in den USA Fans von Elvis Presley zum Mitsteigern bewegen: Auf Ebay bietet ein Verkäufer einen zerknüllten Pappbecher an, aus dem der „King of Rock’n’Roll“ 1956 am Morgen nach einem Konzert in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma getrunken haben soll. Der Becher ist außerdem signiert. Das Höchstgebot stand am Mittwochmorgen, gut vier Tage vor Auktionsende, bei 880 US-Dollar (etwa 720 Euro).

Elvis habe am 19. April 1956 um 10.30 Uhr an der Third Street Ecke Boston Avenue daraus getrunken, schreibt der Anbieter aus Belmont (North Carolina). Eine Viertelstunde später habe er den Becher einem Fan gegeben, sein Hotel verlassen und sei shoppen gegangen. Mit dem Gefäß verkauft der Anbieter eine Pappschachtel, in dem der Becher seitdem aufbewahrt worden sein soll, ein Notizbuch mit Recherchen rund um den Becher und ein Echtheitszertifikat.

Von dpa/RND