Paris. Die beiden Frauen aus dem reichen Golfemirat waren am Montagabend auf dem kleinen Flughafen Le Bourget im Norden von Paris gelandet. Ein Chauffeur fuhr sie mit einem Bentley Richtung Paris, als die Täter zuschlugen: Sie zwangen den Fahrer von der Autobahn abzufahren und anzuhalten.

Beute im Wert von fünf Millionen

Dann setzten die Angreifer die Insassen des Bentley mit Reizgas außer Gefecht und räumten die Limousine leer. Sie hätten „Schmuck, Kleidung, Gepäck“ im Wert von „mindestens fünf Millionen Euro“ geraubt, sagte ein Polizist. Die Behörden nahmen die Ermittlungen auf.

Die Strecke vom Hauptstadtflughafen Charles de Gaulle und dem nahegelegenen Flughafen Le Bourget nach Paris ist berüchtigt für Überfälle. Räuber nutzen dabei die häufigen Staus. Abgesehen haben sie es auf Luxusautos und Besucher aus dem Ausland, bei denen sie viel Bargeld vermuten. So wurde im April 2015 eine südkoreanische Kunstsammlerin in einem Taxi ausgeraubt. Die Täter erbeuteten Schmuck im Wert von vier Millionen Euro.

Raub an Kim Kardashian

Die Überfälle setzen dem Image von Paris als touristisches Traumziel schweren Schaden zu

– zumal es auch in der Hauptstadt selbst immer wieder spektakuläre Überfälle gibt. So wurde im Oktober das US-Fernsehstarlet Kim Kardashian in Paris überfallen. Unbekannte raubten der Frau von Rapper Kanye West Juwelen im Wert von geschätzten neun Millionen Euro.

Von RND/dpa