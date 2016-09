Ochsenfurt. Unter einer Autobahnbrücke südöstlich von Würzburg sind am Freitag die Leichen von zwei Kindern und einem Mann entdeckt worden. Die Hintergründe seien noch unklar, es deute aber vieles auf ein Familiendrama hin, so die Polizei. Bei den Toten handelt es sich wohl um einen 42-Jährigen Mann aus dem Landkreis Kitzingen und seine zwei und fünf Jahre alten Söhne. Das berichtet der „ Bayerische Rundfunk“. Die Staatsanwaltschaft Würzburg bestätigte die Meldung am Vormittag.

Eine Passantin hatte die drei Leichen gegen 7.30 Uhr unter der Brücke zwischen Ochsenfurt und Marktbreit entdeckt und Alarm geschlagen. Ein Großaufgebot der Kriminalpolizei war am Fundort im Einsatz. Die Polizei überprüfte auch ein Auto, das auf der Brücke gefunden wurde. Der Wagen hatte mit offener Tür über der Unglücksstelle verlaufenden Autobahn 7 gestanden, hieß es beim „BR“ weiter.

Von RND/dpa/are