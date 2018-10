Leipzig

Die allerersten Fans warten lange Zeit alleine am roten Teppich. Kein Wunder, denn die Schülerinnen Josy Strehl (16) und Jasmin Brauer (14) haben sich schon am Sonnabend Vormittag 9.30 Uhr an der Absperrung vor der Leipziger Oper postiert. Ausgerüstet mit belegten Brötchen und drei Litern Wasser. Alles, um ihm ganz nahe zu sein –US-Schauspielstar Patrick Dempsey aus „Grey’s Anatomy“ , der am Abend als Stargast zum Leipziger Opernball erwartet wird. Josy harrt sogar mit einer Schiene am Bein aus, für ihren Schwarm. „Das kann ja Derek dann behandeln“, lacht sie –eine Anspielung auf Dempseys Rolle als Arzt Dr. Derek Sheperd.

Patrick Dempsey fährt im Rennwagen vor

Für Autogrammjäger und Schaulustige ist der rote Teppich die Gelegenheit, den Opernball-Promis nahe zu kommen und die Vorfahrt zu verfolgen, wie die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet. Mit „Aaaah“ und „Hoooo“ wird jedes neue der mehr als 50 Shuttlefahrzeuge begrüßt. Um 18.10 Uhr ist es dann soweit – ein 919er Porsche Rennwagen donnert heran und stoppt am roten Teppich. Es ist klar, wer da am Steuer sitzt –Rennfahrer Patrick Dempsey.

Mittlerweile ist die Kulisse der Schaulustigen auf 500 oder mehr Leute angewachsen. „Patrick, Patrick“-Rufe schallen über den Platz. Ein ganzes Spalier von Handys reckt sich dem Star entgegen, der in Smoking und Fliege gekleidet ist und bestens gelaunt seinen Fans winkt. Manche haben Schilder mit Sprüchen wie „Patrick we love you“ dabei.

Selfies und Autogramme

Der 52-Jährige weiß, was von einem Star am roten Teppich gefragt ist. Er lässt sich nicht lumpen, läuft von rechts nach links den gesamten Halbkreis der Fans ab, kritzelt Autogramme. Die Schaulustigen lassen ihn auch erst wieder weg, als er die Runde komplett absolviert hat. Auch bei Josy und Jasmin bleibt er stehen, tätschelt Josys Wange. Als er sich Josys Handy für ein Selfie schnappt, ist die Schülerin vollends aus dem Häuschen. Das lange Warten hat sich für sie mehr als gelohnt.

Hollywood ganz nah – Patrick Dempsey macht Selfies mit den Fans Quelle: Dirk Knofe

Selbst Wikinger und Extremläufer fahren vor

Drinnen im Opernfoyer wartet Radiomoderator Roman Knoblauch mit dem Mikrofon und interviewt alle prominenten Gäste, abwechselnd auf Deutsch und auf Englisch. Die Interviews werden draußen am roten Teppich übertragen. So begrüßt er die schwedische Schauspielerin Alicia Agneson (22) und ihren Freund Christian Nils Jonsson, schwedischer Extrem-Läufer, auch bekannt aus der Lätta-Werbung. Alicia Agneson ist ein großer Fan von Oper, Opernbällen und Ballkleidern. Begeistert ist sie der Einladung von Ballmoderator Lenn Kudrjawizki gefolgt. Die beiden kennen sich vom Set der kanadisch-irischen Fernsehserie „Vikings“, in der sie als Prinz und Prinzessin mitspielen.

Schlange vor der Promiwand

In der letzten halben Stunde vor Balleröffnung geht es Schlag auf Schlag mit den VIP-Vorfahrten, bildet sich an der Promiwand vor den Fotografen eine Schlange. Unter den von mehr als 30 Fotografen und Kameraleuten begrüßten Ballgästen: Schauspieler aus „In aller Freundschaft“ und Soko Leipzig, die Musiker von The Boss Hoss, Tatort-Kommissar Richy Müller, „Charité“-Produzentin Henriette Lippold mit Schwester Friederike Holzapfel, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, Botschafter und Konsuln, junge Modedesigner, Blogger und Models. Ballpräsentator Porsche kommt wieder in starker Besetzung auf dem Ball: Angeführt von Vorstandschef Oliver Blume, besuchen acht weitere Porsche-Vorstände den Ball. Auch Matthias Müller, Ex-Vorstandschef von Porsche und Ex-Vorstandschef von Volkswagen, ist zum wiederholten Mal Gast der glanzvollen Nacht.

Von Kerstin Decker/LVZ/RND