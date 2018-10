Biloxi

Schrecksekunde für Paula Abdul und ihre Fans: Die US-Sängerin („Straight Up“) ist am Wochenende bei einem Konzert in Biloxi (US-Bundesstaat Mississippi) plötzlich von der Bühne gefallen, wie ein Video im Internet zeigt. Die auch als Schauspielerin erfolgreiche 56-Jährige sang gerade den 90er-Jahre-Song „The Promise Of A New Day“, als sie dem Bühnenrand immer näher kam und schließlich kopfüber ins Publikum fiel. Die Fans kreischten kurz auf, dann brach das Video ab. „Sie hat sich offenbar nicht verletzt und das Konzert wie ein Champion beendet“, sagte der Zuschauer, der das Video nach eigenen Angaben gefilmt hatte, dem US-Portal „People“.

Von dpa/RND