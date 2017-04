Ein Diamant mit der umwerfenden Karatzahl 59,6 ist in Hongkong für insgesamt 71,2 Millionen Dollar (rund 66,8 Millionen Euro) versteigert worden. So viel wie für den „Pink Star“ sei weltweit noch nie für einen Diamanten oder ein Juwel auf den Tisch gelegt worden, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Dienstag mit.