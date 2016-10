Wedel/Itzehoe. „Es dürfte sich dabei vermutlich um die Vermisste handeln, eine zweifelsfreie Klärung der Identität steht noch aus“, heißt es in der Presseerklärung der Polizeidirektion Itzehoe.

Bei der Durchsuchung eines benachbarten Grundstücks hatten Polizeikräfte unter Einsatz von Leichenspürhunden die Leiche der Frau in einem verwilderten Grünstreifen gefunden. In der Hamburger Rechtsmedizin fand im Anschluss die Obduktion statt. Mit einem Ergebnis werde am Mittwoch gerechnet, heißt es weiter.

Die Ermittlungen zu dem Geschehen, das zum Tod der Kinder und der Frau geführt hat, dauern weiterhin an. Immer wahrscheinlicher aber wird, dass der 49-Jährige Familienvater erst seine Familie umbrachte, ehe er sich am vergangenen Sonntagmorgen das Leben nahm.

Von RND/caro