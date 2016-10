Hamburg. Das Ergebnis der Obduktion offenbart das traurige Schicksal von Valentin (2) und Viktoria (5): Die beiden Kinder sind bereits am Sonnabend ertränkt worden. Die Polizei hat die Leichen des Geschwisterpaars am Sonntag im Haus der Familie entdeckt und geht davon aus, dass Vater Andreas R. seine kleinen Kinder getötet hat.

Die Polizei Segeberg sprach von einer „Familientragödie“. Den Beamten bot sich in dem Einfamilienhaus „ein sehr trauriges Bild“. Jeder, der das gesehen habe, werde das sein Leben lang nicht mehr vergessen, betonte ein Sprecher. „Egal, wie hartgesotten und wie lange er schon im Geschäft ist.“

Ermittler gehen auch vom Tod der Mutter aus

Von der Mutter fehlte nach wie vor jede Spur. Inwiefern der Tod der Kinder mit dem des Vaters zusammenhängt, sei noch unklar, hieß es von den Ermittlern, die davon ausgehen, dass auch die Mutter nicht mehr lebt. Ein Indiz: Das Handy der 37-jährigen gebürtigen Bolivianerin ist seit Tagen aus.

Im Stadtteil Rissen, der in Hamburgs Westen an Wedel grenzt, hatte der Vater am Sonntagmorgen Suizid begangen. Er stürzte sich von einem Hochhaus in die Tiefe – zwei Kilometer Luftlinie von seinen Kindern entfernt.

Spürhunde suchen nach Hinweisen

Die Spurensicherung waren am Sonntag stundenlang auf dem Grundstück des Familien-Bungalows im Einsatz. Auch Spür- und Rettungshunde waren vor Ort.

Die Nachbarn zeigen sich geschockt. Sie haben den mutmaßlichen Mörder stets als umsorgten Vater erlebt, der seine Kinder mit dem Fahrrad in den Kindergarten gebracht habe. Nichts habe auf eine solche Bluttat hingedeutet.

