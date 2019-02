Frankfurt (Oder)

Bundespolizisten haben bei einer Verkehrskontrolle in Frankfurt (Oder) zehn Hundewelpen ohne Papiere beschlagnahmt. Die Beamten stoppten am Montagnachmittag auf der Autobahn 12 an der Anschlussstelle Frankfurt-West einen Wagen, der aus Polen kam, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte.

Im Kofferraum entdeckten sie die eng zusammensitzenden American Pitbull Welpen. Weder der 21-jährige Fahrer noch seine drei Mitfahrer im Alter von 18 bis 19 Jahren konnten Transport- und Impfpapiere für die Tiere vorzeigen.

Die Sicherheitskräfte beschlagnahmten daher die Hunde und brachten sie in ein Tierheim. Die vier Männer müssen sich nun wegen illegaler Einfuhr der Welpen verantworten.

Illegale Hundehändler trennen die Welpen meist zu früh von ihrer Mutter. Die Konsequenzen sind gravierend: Laut dem Deutschen Tierschutzbund kann es dadurch zu massiven Verhaltensproblemen kommen, zum Teil bis ins Erwachsenenalter.

