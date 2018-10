Blackpool

Damit hat die Polizei im englischen Blackpool wohl nicht gerechnet: Auf Facebook veröffentlichten die Beamten das Fahndungsfoto eines Mannes, der eine deutliche Ähnlichkeit mit dem „Friends“-Darsteller David Schwimmer hat. Innerhalb kürzester Zeit wurden sie von Fans mit Sprüchen aus der 90er-Jahre Sitcom bombardiert.

Unter den Kommentaren spielen einige Nutzer auf das Titellied der Kultserie an. „I don’t think it’s been this guy’s day, his week, his month or even his year...“ Andere posteten bekannte Zitate der Serienfigurenunter das Foto. „Wenn du nicht schnell isst, isst du nicht“, schrieb einer. Ein anderer Nutzer fügte hinzu: „Sollte er nicht bei der Arbeit sein ... oder ist er in einer Pause?“.

Do you recognise this man? We want to speak to him in relation to a theft at a Blackpool restaurant on the 20th... Gepostet von Blackpool Police am Dienstag, 23. Oktober 2018

Auf dem Fahndungsbild umklammert der Mann eine Palette mit Dosenbier. Die Polizei schreibt dazu: „Kennen Sie diesen Mann?“. „Er ist mit Monica aufgewachsen“, lautet einer der nicht ganz ernst gemeinten Hinweise unter dem Fahndungsaufruf.

Die Beamten in Blackpool nahmen es mit Humor und antworteten auf die über 100.000 Kommentare. „Vielen Dank an alle für die schnellen Antworten. Wir haben die Angelegenheit gründlich untersucht und können bestätigen, dass David Schwimmer zu diesem Zeitpunkt in Amerika war“, schrieben sie.

Zeichner nahm Nicolas Cage als Vorlage für Phantombild

Zuletzt hatte ein Fahndungsfoto des LKA Niedersachsen für Wirbel gesorgt: Mit einem Phantombild sucht die Behörde nach einem Geldfälscher. Dass die Skizze an Schauspieler Nicolas Cage erinnert, war kein Versehen.

Von RND/mat