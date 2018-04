Essen

Der Täter schlägt dem ahnungslosen Opfer hinterrücks eine Glasflasche auf den Kopf: Nach einem heimtückischen Überfall auf eine 17-Jährige in der Essener Innenstadt hat die Polizei einen ersten Verdächtigen festgenommen.

Die Ermittler seien „ziemlich sicher“, dass der Mann an dem Überfall beteiligt gewesen ist, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Festgenommene sei einer der beiden Männer, die auf dem Foto und dem Video zu sehen sind, mit denen die Polizei nach den Tätern sucht. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung von der Festnahme berichtet.

Die junge Frau war am Freitag der vergangenen Woche am helllichten Tag an einer U-Bahn-Haltestelle überfallen worden. Die Räuber näherten sich dem Opfer an der Haltestelle „Viehofer Platz“ unbemerkt von hinten. Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Täter mit einem Gegenstand der 17-Jährigen auf den Kopf schlägt. Laut Polizei handelte es sich dabei um eine Glasflasche. Obwohl die 17-Jährige deutlich benommen gewesen sei, habe sie sich wehren können. Die beiden Täter ließen daher von ihr ab und flüchteten.

