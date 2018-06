Steinau an der Straße

Die Polizei in Hessen hat mehrere Säcke mit Leichenteilen in einer Wohnung gefunden. Offenbar gibt es auch Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen. Es werde nach einer „potenziell beschuldigten Person gesucht“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hanau. Nähere Angaben dazu machte er nicht. Wie die Staatsanwaltschaft bestätigte, handelt es sich dabei um ein männliches Opfer.

Laut den Ermittlern war in der Polizeistation Schlüchtern zuvor ein Hinweis eingegangen. Man habe sofort die Anschrift in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) überprüft und am Vormittag mehrere Säcke gefunden. Es handele es sich bei dem Inhalt um menschliche Leichenteile, die offenbar schon länger dort lagen.

Leichenteile werden obduziert

Weitere Angaben zu der Wohnung, der Identität des Opfers und dem Hinweisgeber machten die Ermittler nicht. Ein Obduktionsergebnis der Leichenteile am Montag sei unwahrscheinlich, da der Abtransport der Säcke noch andauere.

Von RND/dpa