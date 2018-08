Berlin

Wer etwas in Sozialen Medien teilt, der sollte den Inhalt besser zweimal prüfen, sonst kann ein Post schnell mal in die Hose gehen – das musste auch die beliebte Moderatorin Barbara Schöneberger kürzlich feststellen, wie zuerst die „Abendzeitung München“ berichtete.

So postete die aufgeweckte Münchnerin ein Selfie, das sie am Steuer eines Autos zeigte und erntete dafür kritische Kommentare. Am Ende landete das Foto sogar gleich mehrmals bei der Münchner Polizei. Aber von vorn:

So weit, so schön, dachte sich vermutlich auch Schöneberger, als sie, humorvoll, wie ihre Fans sie kennen, dieses Bild postete. Neben vielen positiven Rückmeldungen fiel den Fans aber schnell ein Detail auf: In der Sonnenbrille spiegelt sich eine Hand am Steuer und ein vorausfahrender LKW. Zuviel des Guten für viele – das Bild ging gleich mehrfach an die Münchner Polizei.

Unstimmigkeiten weisen auf Bildbearbeitung hin

Das Social-Media-Team der Polizei nahm das Selfie schließlich genauer unter die Lupe. Marcus da Gloria Martins, Pressesprecher der Polizei München, gab im Gespräch mit der „Abendzeitung München“ Entwarnung: Es gebe einige Unstimmigkeiten, die auf eine Bildbearbeitung hindeuten. Denn: Die Situation in der Spiegelung der Sonnenbrille passt nicht zum Hintergrund. Abgesehen davon sei der Tatort nicht erkennbar – Wäre das Foto auf Privatgrund entstanden, so hätte Schöneberger auch keine Straftat begangen.

Wer mit dem Handy am Steuer erwischt wird, muss bis zu 100 Euro Bußgeld zahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg. Im Fall Schöneberger allerdings ist keine Straftat erkennbar: Sie kann weiter Selfies aus dem Auto heraus posten – was sie auch prompt macht und damit wohl auf die Debatte über ihr erstes Auto-Selfie reagiert:

Von RND/lf