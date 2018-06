Hannover

Als Motivation für die deutsche Nationalmannschaft vor dem entscheidenden Spiel gegen Südkorea haben Polizeidienststellen und Feuerwehren in Sozialen Netzwerken zur KickItChallenge aufgerufen.

Unter dem gleichnamigen Hashtag haben verschiedene Einrichtungen in den vergangenen Tagen kurze Videos ins Netz gestellt. Darin ist zu sehen wie Mitarbeiter einen Fußball an ihre Kollegen weiterspielen - ob von der Spezialeinheit GSG9, dem Kampfmittelräumdienst oder sogar dem Polizeihund. Am Ende der Videos wird der nächste Teilnehmer nominiert.

Neben Polizei und Feuerwehren hat sich unter andrem auch die Stadtreinigungen Hamburg an der Challenge beteiligt. Zielsicher kicken die Mitarbeiter unter ihren Decknamen „Joshua Kehrmich“ und „Marc-André ter Fegen“ den Ball an ihre Mannschaft weiter.

Am Mittwoch wird es dann wieder ernst für die deutsche Mannschaft. Um 16 Uhr startet das letzte Vorrundenspieler gegen Südkorea. Mit so viel motivierender Unterstützung im Rücken dürfte aber eigentlich nichts schiefgehen.

Von RND/mkr