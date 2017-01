Brandenburg an der Havel. Ein bunter Luftballon am Nachthimmel hat die Polizei in Brandenburg beschäftigt. Am Dienstagabend bemerkte eine Streife bei Bad Belzig in etwa drei Metern Höhe ein „besonderes Flugobjekt“, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heißt.

Kleiner Junge schickte Luftballon auf Reise

An Ballon war ein Zettel mit einer Telefonnummer befestigt. Ein Anruf ergab: Ein Dreijähriger aus Niedersachsen hatte mit seinen Eltern den Ballon vor Silvester auf die Reise geschickt. Der bunte Ballon war rund 270 Kilometer weit geflogen. Nach Aussage der Beamten war der Junge begeistert, dass gerade Polizisten seinen Ballon fanden.

Wie die Märkische Allgemeine Zeitung berichtet hat die Polizei nun ein kleines Päckchen ins niedersächsische Bad Eilsen geschickt. Was drin ist, wird nicht verraten. Es soll eine Überraschung sein. Fest steht, für den Jungen hätte das Jahr nicht besser beginnen können.

Von RND/dpa