Durmersheim

Ein Familienstreit hat in Durmersheim (Kreis Rastatt) eine Schlägerei mit Verletzten zur Folge gehabt. Beamte mehrerer Reviere mussten rund ein Dutzend Beteiligte am Dienstagabend vor einer Bar trennen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Frauen und Männer waren mit Fäusten und Schlagstöcken aufeinander losgegangen. Bei der Auseinandersetzung soll eine 22 Jahre alte Frau von einem Auto angefahren worden sein. Sie kam ins Krankenhaus.

Nach Schlägerei : Strafverfahren gegen beteiligte Familienmitglieder

Die Polizei leitete fünf Strafverfahren gegen Beteiligte im Alter von 22 bis 52 Jahren ein. Es geht um gefährliche Körperverletzung und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schwelte der Streit schon länger. Die genauen Hintergründe waren aber unklar.

Von RND/dpa