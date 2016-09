Charlotte. Einer von ihnen sei von einem Stein im Gesicht getroffen worden, twitterte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit).

Approximately 12 officers injured. One officer hit in face with a rock — CMPD News (@CMPD) September 21, 2016

Zuvor hatten Polizisten am Dienstagnachmittag laut örtlichen Medienberichten in einem Wohngebiet einen Verdächtigen gesucht und dabei auf einem Parkplatz einen Mann erschossen. Dieser war nach Angaben der Polizei bewaffnet. Kurz darauf versammelten sich nach und nach mehrere Hundert Menschen, um dagegen zu protestieren.

Opfer soll auf seine Kinder gewartet haben

Den Berichten zufolge riefen sie den Namen der Schwarzenbewegung „Black Lives Matter“. Auf einem Bild war zu sehen, wie Demonstranten auf ein Polizeiauto kletterten. Eine Reporterin veröffentlichte ein Video der Schwester des Erschossenen. Die Frau gibt an, dass ihr Bruder nicht bewaffnet gewesen sei. Er habe in seinem Auto ein Buch gelesen und auf seine Kinder gewartet, als die Polizei ihn tötete.

Here's the man's sister. She says he did not have a gun. @CMPD says he did. @WBTV_News pic.twitter.com/JwHMixy9m7 — Sarah-Blake Morgan (@SarahBlakeWBTV) September 20, 2016

Es werde eine umfassende Untersuchung geben, kündigte Bürgermeisterin Jennifer Roberts auf Twitter an. In verschiedenen Teilen der USA hatte es in den vergangenen Monaten und Jahren Proteste gegen exzessive Polizeigewalt gegen Schwarze gegeben. Erst am Montag war ein Video veröffentlicht worden, das zeigte, wie eine Polizistin in Oklahoma einen unbewaffneten Afroamerikaner erschoss.

The community deserves answers and full investigation will ensue. Will be reaching out to community leaders to work together @CMPD @ncnaacp — Mayor of Charlotte (@CLTMayor) September 21, 2016

Von RND/dpa