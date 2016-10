München. Etwa 40 bis 50 Jugendliche hatten sich am Münchner Ostbahnhof in der Nähe eines Schnellrestaurants am späten Sonntagabend zunächst kleinere Auseinandersetzungen geliefert. Als die herbeigerufenen Bundespolizisten einen der Haupttäter kontrollieren wollten, eskalierte die Lage. Die Beamten wurden von der Gruppe verbal attackiert und unter anderem mit „Fuck the Police“-Rufen provoziert.

Erst durch die massive Unterstützung weiterer Einsatzkräfte von Bundes- und Landespolizei konnte die Situation schließlich unter Kontrolle gebracht werden.

Von RND/caro