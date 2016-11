Aachen. Mit einer Lieferung Spaghetti Bolognese ist ein Polizist in Aachen zum Held des Tages für einen ganzen Kindergarten geworden. Kollegen hatten den Beamten zu einem Unfall gerufen, bei dem der Lieferwagen einer Cateringfirma total verbeult worden war. Der Polizist packte die Thermobehälter voller Nudeln kurzerhand in seinen Streifenwagen und brauste zum Kindergarten.

„Für die Kinder sei er der Held an diesem Tag gewesen, berichtete er später in der Wache“, hieß es in einer Mitteilung vom Dienstag über den Vorfall am Montag. „Auch wenn für den Helden am Ende kein Portiönchen mehr übrig blieb.“

Von RND/dpa